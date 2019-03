Ercolano, sold out per apertura del Teatro antico

ERCOLANO (NAPOLI) - Tutto esaurito per le visite al percorso sotterraneo del Teatro antico di Ercolano (Napoli). Nella prima domenica di apertura si è registrato il sold out sui tre turni organizzati dal Parco archeologico che ha consentito a gruppi e a singoli di ammirare un luogo unico e suggestivo, in cui sono presenti, oltre ai resti dell'antico edificio, reperti, graffiti lasciati nei secoli dai visitatori.

A partire da ieri e per tutte le domeniche, il percorso di visita al Teatro antico sarà aperto in maniera permanente al pubblico. A circa venti anni dalla chiusura, il sito monumentale dopo lavori di messa in sicurezza è stato aperto ai visitatori già l'estate scorsa, in via sperimentale, in alcune giornate da giugno ad ottobre. Sepolto dall'eruzione del 79 d.C., fu il primo monumento a essere scoperto nei siti vesuviani colpiti dal cataclisma. Fin dalla sua scoperta, suscitò grande interesse, nel corso del Settecento e dell'Ottocento, da parte dei colti viaggiatori che giungevano a Napoli da ogni parte d'Europa e diventò una tappa del Grand Tour.

La riapertura del teatro cade a otto giorni dalla Settimana dei Musei, durante la quale - secondo fonti del Parco archeologico - il sito dell'antica Herculaneum ha registrato un aumento di visitatori di + 1/3 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel 2018, dal 1 al 13 marzo, i biglietti emessi sono stati 12.186; nel 2019, nello stesso arco temporale, si sono registrati 17.073 ingressi. Un buon risultato dovuto anche alle iniziative di restauro dal vivo messe in campo il 5 marzo, giorno di Carnevale, e al laboratorio di oreficeria sul processo di lavorazione artigianale di gioielli moderni ispirati agli esemplari antichi esposti in mostra e svoltosi l'8 marzo, Festa internazionale della Donna.

"La Settimana dei musei ad Ercolano ha calibrato l'offerta in base alle festività e celebrazioni che cadevano in quei giorni e questo ha permesso di interessare un pubblico ancora più vasto e diversificato, permettendo di catturare l'interesse di ciascuno'' ha detto il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano.