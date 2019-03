Leonardo: oltre 40 eventi a Torino per 500 anni morte Città cambia look, nel segno ricerca e innovazione

(ANSAmed) - MILANO, 18 MAR - Torino, la città che custodisce tra le altre opere di Leonardo il suo celeberrimo Autoritratto, dedicherà una serie di eventi al genio di cui quest'anno si celebrano i 500 anni della morte.



"Le nostre iniziative ruoteranno attorno alla mostra 'Leonardo Da Vinci - disegnare il futuro' - ha detto Francesca Leon, assessore alla cultura del Comune di Torino in una conferenza stampa a Milano - ed è un modo per interpretare le celebrazioni legandole al futuro, alla ricerca scientifica e anche alla natura della nostra città con la sua attitudine particolare alla innovazione: il messaggio più attuale di Leonardo è la curiosità, insieme alla ricerca e alla scoperta".



Gli eventi sono una quarantina e cominceranno il 15 aprile con l'inaugurazione della mostra ai Musei Reali. Tutta la città cambierà look in vista degli eventi: lo stand della città al Salone del Libro (9/13 maggio) sarà dedicato a Leonardo e anche il padiglione Italia del Meeting Città creative per il Design di Fabriano gli renderà omaggio, ma anche manifesti, stendardi, il merchandising della città sarà arricchito con una linea dedicata all'artista. Invitate le 30 città gemellate e le altre con cui Torino ha particolari rapporti di amicizia nel mondo a partecipare agli eventi. Le celebrazioni per Leonardo saranno un'occasione in più per rinforzare il ponte di relazioni soprattutto tra Milano e Torino, ha sottolineato l'assessore al Comune di Milano alla Cultura Filippo del Corno ricordando Mito e gli abbonamenti museali. Del Corno ha anche annunciato che il Codice Trivulziano di Leonardo custodito al Castello Sforzesco sarà dato in prestito per 3 mesi a Torino per la mostra 'Disegnare il futuro'. (ANSAmed).