Barcellona, conferenza di Trimarchi per Italian Design Day L'anima degli oggetti e il futuro delle città al Disseny Hub

(ANSAmed) - MADRID, 19 MAR - In occasione dell'Italian design Day 2019, l'architetto e designer Mario Trimarchi terrà una conferenza su 'L'anima degli oggetti' il 20 marzo alle 19,00 all'Auditorio del Disseny Hub di Barcelona. Lo rende notol'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, diretto da Angelo Gioé, organizzatore dell'iniziativa in collaborazione con il consolato generale d'Italia a Barcellona, con la console Gaia Danese, e con il Barcelona Centre de Disseny (BCD). L'Italian Design Day (IDD), promosso dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, è un evento internazionale, giunto alla terza edizione, in collaborazione quest'anno con l'Associazione per il Design Industriale, che coinvolge oltre 100 città nel mondo e 100 "ambasciatori del design italiano", fra cui architetti, imprenditori, giornalisti, docenti e soprattutto designer, che propongono una visione italiana della costruzione del futuro. Al termine della conferenza, saranno presentati i vincitori del bando di concorso 'Architetture omeopatiche per il futuro della città', destinato ai giovani professionisti sotto i 35 anni, studenti dell'Istituto Europeo di Design di Barcellona e Madrid dell'anno accademico 2018/19. Il concorso è parte del progetto 'ITmakES', iniziativa dell'ambasciata d'Italia a Madrid e del consolato generale d'Italia a Barcellona, volta a valorizzare la collaborazione fra Italia e Spagna nei principali settori di interesse comune tra i due paesi.



