Tunisia: 4a edizione delle "Giornate romane di El Jem"

TUNISI - Spettacoli di combattimento simulato di gladiatori, concerti di musica antica, rappresentazioni teatrali, laboratori di mosaici, tiro con l'arco, degustazione di piatti tipici locali, danze romane.



Questi gli eventi caratteristici della quarta edizione delle "Giornate Romane di El Jem" o Thysdrus (come era conosciuta in epoca romana) in programma dal 22 al 24 marzo all'anfiteatro romano di El Jem, detto anche il "piccolo Colosseo". Si tratta di una manifestazione patrocinata dal ministero della Cultura tunisino che ha lo scopo di promuovere i settori culturali, turistici ed economici attraverso la riscoperta del patrimonio romano ed i vari siti archeologici della Tunisia.



Un'autentico viaggio nel tempo che consentirà a grandi e piccini di riscoprire El Jem ai tempi dell'Antica Roma. L'anfiteatro romano di El Jem, dichiarato patrimonio Unesco, è il terzo per dimensioni dopo quello di Roma e Capua. (ANSAmed)