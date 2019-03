Qatar: sfilata di vip all'inaugurazione del museo nazionale

ROMA - Apre oggi al pubblico il Museo Nazionale del Qatar, dopo una serata inaugurale che ha visto la partecipazione dell'emiro, Tamim bin Hamad Al Thani, e di vip da tutto il mondo. Lo riferisce Gulf Times.

Tra i volti più noti anche l'attore Johnny Depp, l'allenatore Jose Mourinho e l'ex Presidente francese Nicolas Sarkozy accompagnato da Carla Bruni. Molti dal mondo della moda come la modella Naomi Campbell, Victoria Beckham, la fashion designer Diane Von Furstenberg, il direttore artistico di Balmain, Olivier Rousteing. Hanno partecipato alla serata di inaugurazione a Doha anche noti artisti e architetti come Takashi Murakami, Jeff Koons, Rem Koolhaas e ovviamente Jean Nouvel, che ha realizzato il progetto del museo. Non sono mancati anche politici come il Primo ministro francese, Edourd Philippe, la sindaca romana Virginia Raggi, e il ministro della Cultura dell'Oman, Sayyid Haitham bin Tariq Al Said.