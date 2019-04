Leonardo: Mibac, nessun accordo su Uomo vitruviano al Louvre

(ANSAmed) - ROMA, 1 APR - Sul prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo, custodito alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, al Louvre per la grande mostra dedicata ai 500 anni dalla morte del genio da Vinci, "non sono mai stati fatti accordi". A precisarlo è il ministero dei Beni culturali, smentendo in una nota l'articolo di oggi di Le Figaro che dà per fatta l'intesa per la presentazione del celebre disegno di Leonardo nel museo parigino.



"Nonostante la netta smentita del Mibac - si legge nella nota del ministero - in un articolo del vostro giornale di oggi, viene dato per scontato il prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo, custodito alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, per la mostra al Louvre nel 500/o anniversario dalla morte del poliedrico artista italiano. La redattrice dell'articolo non ha mai contattato il nostro ufficio stampa e, sottolineiamo ancora una volta, sulla questione il Mibac ha più volte ribadito che non sono mai stati fatti accordi. Pertanto l'articolo ha pubblicato notizie prive di ogni fondamento". (segue) "Il ministro Alberto Bonisoli e il suo omologo francese Franck Riester - si legge ancora nella nota del Mibac - si sono incontrati due volte: una a Milano e un'altra a Parigi, e in nessuna delle due occasioni sono stati chiusi accordi per opere in prestito, né per le opere di Leonardo da parte francese né per quelle di Raffaello da parte italiana. Si è deciso solo, ed è stato detto più volte pubblicamente, che sarebbero stati svolti degli approfondimenti dai rispettivi uffici tecnici sulle opere che avrebbero potuto essere oggetto di eventuali reciproci prestiti. Ma non è mai stata presa nessuna decisione - conclude la nota - come si evince anche dalla conferenza stampa e dai comunicati successivi ai due incontri". (ANSAmed).