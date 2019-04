San Marco, la Basilica nel Terzo Millennio Convegno promosso dalla Procuratoria di San Marco

(ANSAmed) - VENEZIA, 11 APR - Un dibattito dal respiro internazionale per fare il punto sulle modalità di tutela e fruizione del luogo simbolo di Venezia in cui arte, storia e fede convivono da 900 anni: "San Marco, la Basilica nel Terzo Millennio" è il convegno che avrà luogo il 13 aprile 2019 alle ore 15.30 a Palazzo Ducale a Venezia, su iniziativa della Procuratoria di San Marco. I lavori prevedono un momento di riflessione sulle condizioni attuali della basilica di San Marco, su cosa è stato fatto in questi anni per mantenere il suo splendore, e di una tavola rotonda che guarderà al suo futuro, alle nuove modalità di tutela e di fruizione sostenibile ed inclusiva. Verrà evidenziato il ruolo della Procuratoria nella gestione del monumento, e dell'aiuto da parte di Stato e privati, a partire dalle iniziative già intraprese a quelle in via di progettazione.



La notevole pressione turistica (nel 2018 sono stati 5,5 milioni i visitatori entrati in basilica) costituisce insieme un'opportunità ed un rischio: essa impone l'urgenza di pensare a una "fruizione sostenibile" del patrimonio di San Marco che lo renda godibile anche per le generazioni future in un suo rinnovato messaggio culturale e spirituale, in un mondo che è radicalmente cambiato e si appresta ad affrontare sfide globali.



Quasi fosse un simbolo di queste sfide, l'acqua alta è causa di aggressioni crescenti negli ultimi anni, dovute ad eventi climatici sempre più estremi e frequenti (l'episodio del 29 ottobre scorso è solo l'ultimo di questi). L'invasione dell'acqua salata mette a rischio mattoni, marmi, mosaici, colonne, e richiede interventi mirati e straordinari di salvaguardia. I lavori saranno introdotti dagli interventi di Carlo Alberto Tesserin, Primo Procuratore di San Marco; Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia; Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia; on. Gianluca Forcolin, vice Presidente della Regione del Veneto; on. Vincenzo Zoccano, Sottosegretario di Stato per la famiglia e disabilità.



A seguire, sul tema "Tutelare, conservare ed innovare: la Basilica di San Marco come organismo vivente", vi saranno le relazioni degli architetti Mario Piana, attuale Proto della Basilica di San Marco, e di Ettore Vio, proto emerito, che per l'occasione presenterà la pubblicazione da lui curata "San Marco. La Basilica di Venezia. Arte, storia, conservazione", un'opera di grande cura editoriale in tre volumi, edita da Marsilio, che raccoglie i contributi di oltre 60 studiosi, massimi esperti della materia. Saggi e splendide immagini ripercorrono con rigore scientifico la storia della Basilica e dei suoi capolavori d'arte, permettendo di scoprirne anche gli angoli più remoti. I tre volumi di Marsilio rappresentano una fotografia precisa e millimetrica dello stato di salute della basilica oggi, alla luce degli studi più recenti in ambito spirituale, religioso, artistico e architettonico, sociale, nonché un punto di riferimento fondamentale sugli interventi di restauro compiuti negli ultimi anni con le migliori tecnologie disponibili.



La tavola rotonda "Le sfide del terzo millennio" sarà condotta dal giornalista Bruno Vespa. Interverranno: Pierfrancesco Pacini, Presidente dell'Associazione Fabbricerie Italiane; Mons. Antonio Meneguolo, già Arcidiacono del Capitolo della Basilica di S. Marco; Pierpaolo Campostrini, Direttore CORILA e Procuratore di San Marco; Emanuela Carpani, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna; Peter Schreiner, bizantinista all'Università di Colonia e Monaco. La giornata si chiuderà con il concerto di musica sacra in Basilica "Passio Christi", diretto dal maestro Marco Gemmani, a cura della Cappella Marciana. (ANSAmed).