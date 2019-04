Fumetto: torna Comicon, Napoli capitale comics, giochi e tv Fino al 28/4 con Gipi, tutte le star e mostra Corto Maltese

(ANSAmed) - NAPOLI, 24 APR - Si apre domani alla Mostra d'Oltremare il Comicon 2019 ventunesima edizione: dopo il record di 150.000 presenze lo scorso anno fino al 28 aprile si attende a Napoli l'invasione degli appassionati di fumetto ma gli eventi riguarderanno anche Serie TV & Cinema, Gioco e Videogioco, Asian e Comicon Kids. Il ruolo di Magister è stato affidato a Gipi, l'affiche del festival è firmata dal poster artist Francesco Francavilla. Tra gli ospiti Maurizio De Giovanni (che presenterà I Bastardi di Pizzofalcone e sarà protagonista della giornata d'apertura), Dave McKean, Akihito Tsukushi, Massimo Mattioli e Giovanni Ticci. Tra le mostre, Corto Maltese. Un viaggio straordinario (al MANN), Gipi irreale, Migrando Gridando Sognando, The Art of Pugni: iconografia di un dettaglio che spacca, Casimiro Teja: il pioniere del fumetto italiano, Epoxy: la vignetta (sexy) più copiata di sempre.



Per la sezione Serie TV e Cinema arriveranno: Jerome Flynn (Il Trono di Spade), Tom Cullen (Knightfall), Cristiana Dell'Anna e Arturo Muselli (Gomorra - La serie) e i Manetti bros., che sveleranno le prime anticipazioni sul film Diabolik.



Tante le anteprime, tra cui: Pet Sematary, Ted Bundy: Fascino Criminale, una preview di Godzilla II King of the monster e i primi sei minuti in anteprima assoluta di 5 è il numero perfetto. Non mancheranno le novità nell'area Gioco, con l'attesa prerelease di Magic The Gathering: War of the Spark, e nell'area Videogiochi, come l'anteprima di Days Gone per PlayStation 4 o tornei come The Br4wl, prima tappa di un nuovo format su Hearthstone. Infine i concerti più attesi del Main Stage, tra cui gli show di Immanuel Casto e Giorgio Vanni. Sabato 27 aprile, serata della Cerimonia ufficiale di premiazione dei Premi Micheluzzi e dei Premi COMICON, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale. La Giuria 2019 è composta da: la fumettista Cinzia Ghigliano, il cantautore Colapesce, lo scrittore Fabio Genovesi, il giornalista Alessandro Beretta e l'attrice Valentina Lodovini. Presente anche il mondo del gioco in ben due padiglioni, per oltre 6000 mq totali, 51 espositori, oltre oltre 400 tornei, più di 20.000 dimostrativi. Nel corso della presentazione al Mann.



con la partecipazione del commissario per le Universiadi Basile, illustrato anche l'impatto economico del salone che uno studio quantifica attorno ai 20 milioni di euro per la passata edizione.(ANSAmed).