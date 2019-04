Leonardo: lectio magistralis a Doha organizzata dalla Dante

ROMA - La Società Dante Alighieri e la Qatar National Library, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Doha, presenteranno il 2 maggio prossimo, nello spazio eventi della Biblioteca Nazionale di Doha, la lectio magistralis del prof. Carmelo Occhipinti dal titolo 'Leonardo da Vinci visto dai suoi contemporanei. Alcune osservazioni sul sorriso di Monna Lisa e di altri suoi ritratti femminili'. La conferenza, inserita nella programmazione ufficiale del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci del MIBAC e in quella di Vivere all'italiana del MAECI, intende ripercorrere la vicenda iniziale di alcuni dei più celebri capolavori del maestro, "rileggendo le reazioni di chi vi si trovò di fronte al tempo in cui l'artista era ancora operoso a Milano sotto Ludovico il Moro, quindi nella Firenze repubblicana, infine presso la corte di Parigi, dove Leonardo morì nel 1519".



La conferenza - si legge in un comunicato - è la prima iniziativa promossa dal Comitato della Dante Alighieri a Doha, inaugurato poche settimane fa alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e la prima tra quelle che la Società Dante Alighieri e la Qatar National Library organizzeranno congiuntamente sulla base di un memorandum di intesa sottoscritto per avviare collaborazioni nell'ambito della cooperazione scientifica, tecnica e culturale.