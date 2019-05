Cannes: Mattotti in concorso a Un Certain Regard Film animazione tratto da Famosa invasione degli orsi in Sicilia



successiva (ANSAmed) - ROMA, 2 MAG - La famosa invasione degli orsi in Sicilia, il film di animazione tratto dal libro di Dino Buzzati con la regia di Lorenzo Mattotti, sarà in concorso a Un Certain Regard, la sessione del festival di Cannes in programma dal 14 al 25 maggio. E' stato annunciato oggi dal delegato generale di Cannes Thierry Fremaux. Nel cast delle voci Toni Servillo, Antonio Albanese e Andrea Camilleri per l'Italia.(ANSAmed).





