Libri: a Roma sei incontri su letterature in spagnolo

NAPOLI - Sei giornate con altrettanti eventi sulla letteratura in spagnolo, dalla Spagna al Centro America e al Sudamerica. E' la 'Settimana delle letterature in spagnolo' organizzata dall'Istituto Cervantes con scrittori e autori spagnoli, ispanoamericani e italiani, protagonisti di una serie d'incontri e dialoghi in diversi luoghi della città.

Si inizia il 6 maggio alle 18.30 alla Sala Dalí dell'Istituto Cervantes dove lo scrittore e giornalista cubano Leonardo Padura, sarà intervistato dal magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, per presentare il suo ultimo romanzo 'La trasparenza del tempo'. Pluripremiato autore di romanzi di successo, saggi di argomento letterario e inchieste giornalistiche, Padura ha conquistato critica e pubblico con il ciclo di romanzi che hanno come protagonista il detective Mario Conde, tradotti in molte lingue. Il 7 maggio tocca alla scrittrice spagnola Edurne Portela che presenterà il suo ultimo lavoro 'Meglio l'assenza', premiato come migliore opera di narrativa del 2018 dal Gremio de librerías de Madrid. Con lei, la giornalista argentina di origine italiana Elisabetta Piqué, corrispondente del Vaticano per il quotidiano La Nación. A seguire la giornalista e scrittrice Stefania Parmeggiani introdurrà Paco Ignacio Taibo, originario di Gijon, ma residente in Messico, con il suo ultimo romanzo 'Torniamo come le ombre'. I primi 3 incontri del ciclo sono organizzati in collaborazione con il festival Encuentro di Perugia.

'Novísimos & Novissimi' è il titolo del dialogo che vedrà protagonisti i poeti e scrittori Antonio Colinas e Nanni Balestrini, il 9 maggio all'Istituto Cervantes, ispirato da neoavanguardia, estética novísima, Gruppo 63, poesia sperimentale e i movimenti letterari italiani e spagnoli del Novecento. Il giorno seguente (programma su roma.cervantes.es) invece, Antonio Colinas terrà una conferenza all'Università La Sapienza, introdotta dalla professoressa Isabella Tomassetti dal 'Para llorar lágrimas de luz'. A chiudere lunedì 13 maggio alle ore 18, la scrittrice e critica letteraria madrilena Marta Sanz presenta il suo ultimo libro 'Showbiz' alla Biblioteca María Zambrano.