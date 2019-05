Mattarella e Macron a Amboise, omaggio a spoglie Leonardo Poi visita al castello di Clos Luce' dove visse genio italiano

(ANSAmed) - PARIGI, 2 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al castello di Amboise, sulla Loira, dove è stato accolto dal capo di Stato francese, Emmanuel Macron, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci.



Mattarella e la figlia Laura, con Macron e la moglie Brigitte, sono entrati nella cappella dove c'è la tomba di Leonardo da Vinci per un omaggio alle spoglie del genio italiano morto ad Amboise 500 anni fa.



Dopo la visita al castello di Amboise, Macron e Mattarella si sono spostati al castello di Clos Lucé, la casa di Leonardo da Vinci, per una visita ai luoghi in cui visse negli ultimi tre anni della sua vita.(ANSAmed).