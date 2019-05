Turchia: concluso dopo 2 anni restauro Gran Bazar Istanbul

ISTANBUL - Dopo quasi due anni, si sono conclusi a Istanbul i restauri dei tetti del Gran Bazar, tra i più grandi e antichi mercati coperti al mondo. Lo ha reso noto il presidente della fondazione che lo gestisce, Fatih Kurtulmus.



I lavori, costati 30 milioni di lire turche (4,4 milioni di euro), erano stati avviati per evitare crolli e altri danni strutturali dopo lunghi periodi di incuria e abusivismo. In particolare, la copertura di circa 40 mila metri quadrati del Bazar pullulava di parabole satellitari e condizionatori abusivi ed era a rischio per infiltrazioni d'acqua. Secondo la fondazione di gestione, la situazione della struttura, che vanta oltre 500 anni di storia, si era aggravata durante la realizzazione di 'Skyfall', il film di James Bond del 2012 in cui il protagonista Daniel Craig si esibisce in una spericolata corsa in moto proprio sui tetti del complesso architettonico.



Con i suoi circa 2.500 negozi, botteghe e ristoranti, il Bazar - in turco Kapali Carsi, 'Il mercato chiuso' - attira ogni anno milioni di visitatori.