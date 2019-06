Moda: Jamal Taslaq, sfilata di haute couture per l'Africa Lo stilista italo-palestinese sceglie Roma per defilé solidale

(ANSAmed) - ROMA, 18 GIU - Sfilata solidale per lo stilista italo-palestinese, con atelier nella capitale, Jamal Taslaq, che il 26 giugno presenterà la sua nuova collezione di haute couture nella coffee house di Palazzo Colonna, per Mondo Solidale onlus, che opera in Africa fornendo aiuti alla popolazione bisognosa, assistendo i bambini e le persone che necessitano di cure mediche ed ospedaliere. La onlus si batte da anni in Kenya contro la violenza sulle donne, aderisce all'iniziativa One Billion Rising sulla Kenya Coast in un gioco di sponda con l'associazione italiana Hands Off Women ed è impegnata anche con la tutela dell'ambiente con iniziative legate al riciclo della plastica. L'evento vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su una realtà difficile. Nel corso della serata condotta da Elena Parmegiani, l'attore Vincenzo Bocciarelli leggerà brani di Gabriel Garcia Marquez.



Taslaq, 49 anni, è a Roma dal 1990. Nel '99 ha aperto l'atelier in pieno centro storico. La sua moda ha sfilato a Parigi e a Dubai e nel 2014 anche nella sede dell'Onu, nel Palazzo di Vetro a New York. Palestinese di Nablus, formato a Roma e cittadino italiano, Taslaq ama realizzare una moda che unisce il mondo orientale a quello occidentale. Nella sua nuova collezione sono presenti infatti sofisticati tailleur dal taglio femminile di cady di seta dai toni caldi, abiti da cocktail e da sera ispirati alla magia dell'oriente e alla raffinatezza occidentale, realizzati con preziosi ricami dai disegni inediti, realizzati con fili di seta, pietre e intarsi di tessuti di pelle. In passerella anche un suggestivo abito da sera rosso con ricami ispirati ad un mosaico palestinese. La sposa indosserà invece un abito lavorato con intarsi di rami d'ulivo, simbolo della pace, ricamato in filo di seta. Tra le clienti famose di Taslaq, la Regina Raina di Giordania, Patty Pravo, Sharon Stone e Ornella Muti. (ANSAmed).