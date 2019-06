Marocco, Italia ospite d'onore al Festival cinema di Guelmin 'L'ordine delle cose' apre rassegna dedicata a cinema d'impegno

(ANSAmed) - RABAT, 20 GIU - È l'Italia il Paese ospite d'onore del Festival del cinema 'Oued Noun' che si apre oggi a Guelmin, nella regione più orientale del Marocco. Fino al 23 giugno sugli schermi di questa ottava edizione scorreranno titoli della cinematografia italiana più giovane. Il festival rivolto a un pubblico di studenti e appassionati della Settima arte esplora le opere più nuove del panorama internazionale, con uno sguardo al cinema d'impegno sociale. Toccherà all'ambasciatore italiano Barbara Bregato presiedere l'edizione 2019 di questa kermesse per appassionati, che ha in rassegna 10 corti già selezionati a Torino e il lungometraggio 'L'ordine delle cose', di Andrea Segre. Il film nominato per il Nastro d'Argento alla miglior sceneggiatura e vincitore del Premio Speciale per i Diritti umani a Venezia, apre la rassegna curata dall'Associazione dei giovani registi di Guelmin. In rappresentanza del governo marocchino sarà presente il segretario di stato Mbarka Bouiada.(ANSAmed).