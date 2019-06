"Galà Puccini" apre Festival musica sinfonica El Jem

(ANSAmed) - TUNISI, 21 GIU - Prenderà il via il 5 luglio, per concludersi il 9 agosto, la 34ma edizione del Festival Internazionale di Musica Sinfonica El Jem, in programma presso l'anfiteatro romano di El Jem (detto piccolo Colosseo), in Tunisia, dichiarato nel 1979 Patrimonio dell'Umanità Unesco. La presentazione del programma oggi in conferenza stampa a Tunisi.



Ad aprire questo importante appuntamento culturale, attrazione anche per molti turisti stranieri, sabato 5 luglio l'Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago, diretta dal Maestro Alberto Veronesi, con il ''Galà Puccini'' interpretato dagli artisti del Festival Puccini. Il 13 luglio sarà la volta dell'Orchestra della Radio nazionale Ucraina con ''The Best Classica'', il 20 Concerto Sinfonico Malaga (Spagna), il 24 dell'Orchestra di musica da camera di Minorca, il 27 dell'Orchestra Sinfonica Tunisina, il 3 agosto dell'Orchestra di ballo dell'Opera di Vienna, per finire il 9 agosto con il concerto "Mozart tra le due rive" di ''Les Jeunes Cordes de France, il Coro "Les amis de Shéhérazade", Tunisia 88 e la Chorale Angham della Uib. Dei treni speciali da Tunisi verranno messi a disposizione dall'organizzazione del Festival per poter raggiungere con facilità El Jem. I biglietti per i concerti sono in vendita sul sito https://festivaleljem.tn/ (ANSAmed)