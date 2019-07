Simone Liberati miglior interprete a Ortigia Film Festival

(ANSAmed) - ROMA, 22 LUG - E' andato a Simone Liberati il Premio Miglior Interprete della XI edizione di Ortigia Film Festival, per la sua interpretazione in 'L'amore a domicilio' di Emiliano Corapi. La giuria del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, presieduta da Fulvia Caprara e composta da Paola Minaccioni e Valeria Solarino, ha attribuito il premio a Liberati "perché riesce a descrivere con misura il personaggio inedito di un uomo abituato a rinunciare alle emozioni che, grazie a un incontro femminile, trova invece il coraggio di vivere, per la prima volta, fino in fondo".



Liberati, si legge nelle conclusioni della giuria, "si dimostra capace di rendere attraente la debolezza e di riempire di tenerezza la cronica fragilità maschile".



L'amore a domicilio, commedia scritta e diretta da Emiliano Corapi (già autore del pluripremiato Sulla strada di casa), prodotta da World Video Production con Rai Cinema, in collaborazione con Frame By Frame e Marvin Film, uscirà nelle sale a fine gennaio 2020 distribuito da World Video Production con la consulenza di Antonio Carloni.



Insieme a Simone Liberati, il film è interpretato da Miriam Leone, Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Luciano Scarpa, Renato Marchetti e Antonio Milo. La fotografia è di Vladan Radovic, i costumi di Nicoletta Taranta e la musica di Giordano Corapi.



(ANSAmed).