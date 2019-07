Marocco, Tanjazz festeggia 20 anni con un cast stellare Anche Nico Morelli tra ospiti internazionali della rassegna

(ANSAmed) - RABAT, 24 LUG - Tanjazz, la rassegna internazionale di jazz festeggia 20 anni e per questa edizione promette 8 giorni di fitta programmazione, a partire dal 15 settembre. Tangeri, la città che da sempre accoglie la rassegna musicale, sarà invasa dalle note. Oltre alla sede storica di Tanjazz, il Palazzo delle istituzioni italiane, i 28 artisti che formano il programma suoneranno nel giardino del museo della kasbah, nella modernissima stazione dei treni ad alta velocità, nel Tanger City Mall e nei cortili dei grandi hotel che sostengono l'iniziativa. Tra star internazionali, quali Sylvia Howard e The black Label Swinget, The Jive Aces e Shakura S'Aida, c'è anche l'italiano Nico Morelli, che si esibisce il 19 settembre nel palazzo principesco Moulay Hafid, sede delle istituzioni tricolori.(ANSAmed).