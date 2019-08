Cinema: a Lampedusa festival documentari su migrazioni

NAPOLI - Da domani al 5 agosto Lampedusa ospita la prima edizione dell'International Documentary Festival, con le opere finaliste che narrano con sguardo documentaristico il fenomeno migratorio contemporaneo. La rassegna è organizzata da Amref Health Africa, Comune di Lampedusa e Linosa, FilmAffair, nell'ambito del progetto "Snapshots From The Borders" e si svolge nell'isola siciliana divenuta ormai luogo simbolo dell'odissea dei migranti per arrivare in Europa dall'Africa. Per tre serate in Piazza Castello verranno premiati e proiettati i tre documentari finalisti del concorso selezionati dai partner del progetto e da una giuria tecnica composta dal regista di RAI3 Fabio Mancini, la regista francese Charlotte Uzu e il regista etiope Dagmawi Yimer. Domani, sabato 3 agosto, si parte con "Stranger in Paradise" opera olandese firmata da Guido Hendrikx; domenica 4 agosto, ancora dall'Olanda, "But Now Is Perfect" di Carin Goeijers; lunedì 5 agosto tocca al documentario italiano "Iuventa" di Michele Cinque. I documentari (erano dieci in tutto quelli in gara) sono vere e proprie istantanee che, spiegano gli organizzatori, mirano a raccontare le implicazioni umane, materiali e politiche dei confini e delle politiche migratorie sui territori e sulle persone coinvolte, su chi migra e su chi vive nei territori interessati.



""Il concetto di 'migrazione' ha diverse sfaccettature - afferma Totò Martello, sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, ente capofila del progetto "Snapshots" - occasioni come queste sono importanti perché permettono una riflessione approfondita, serena e soprattutto permettono di arricchire il nostro bagaglio di conoscenza su un tema del quale si parla spesso, ma solo di alcuni aspetti". "Ci auguriamo che lo sguardo degli autori di queste opere internazionali possa portare un contributo di umanità ad un tema così presente nei nostri discorsi", spiega il direttore di Amref Health Africa Italia, Guglielmo Micucci.



Snapshots From The Borders, progetto triennale cofinanziato dall'Unione Europea che coinvolge 35 partner di 16 Paesi europei fra autorità locali di confine e organizzazioni della società civile, ha l'obiettivo di promuovere una comprensione critica delle interdipendenze globali che determinano i flussi migratori verso i confini europei, da parte dei decisori politici europei, nazionali e locali e dell'opinione pubblica. (ANSAmed).