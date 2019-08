Musica: al via i preparativi per l'Aida a Luxor Opera-evento torna nel sud Egitto dopo 22 anni

(ANSAmed) - IL CAIRO, 8 AGO - Al via in Egitto i preparativi per la rappresentazione dell'Aida di Giuseppe Verdi a Luxor, nel sud dell'Egitto. La direttrice esecutiva dell'evento, Nevin Wassef, ha illustrato al Cairo i dettagli dei due spettacoli che si terranno il 26 e il 28 ottobre, e che dovrebbero attirare 4mila turisti da diversi Paesi del mondo. L'evento, ha precisato, rappresenta una sorta di rilancio per Luxor, dove l'opera sarà rappresentata dopo 22 anni, ovvero da quando un sanguinoso attacco terroristico compiuto nella località archeologica egiziana nel 1997 causò la morte di 67 persone. L'obiettivo - è stato spiegato - è quello di dimostrare al mondo che la zona è un luogo sicuro. Lo spettacolo, tra l'altro, sarà realizzato in pieno clima delle celebrazioni per il 150/o anniversario dell'apertura del Canale di Suez, l'evento cui la composizione dell'opera è indirettamente legato.



L'Aida andrà in scena nella spianata antistante il Tempio funerario della regina egizia Hatshepsut, quello connotato dalla triplice fitta serie di pilastri sovrastati dalle spettacolari rocce verticali di Deir el-Bahari, sulla riva occidentale del Nilo, vicino alla Valle dei Re. La direttrice ha spiegato che i ballerini si esibiranno all'interno del tempio con effetti sonori e di luci che daranno la sensazione agli spettatori di far parte dell'evento. Lo spettacolo, diretto dal regista tedesco Micheal Sturm, sarà eseguito da un'orchestra di 80 musicisti della Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra di Leopoli, in Ucraina, diretta da Oksana Lyniv, la prima donna a capo dell'orchestra del teatro opera di Graz, in Austria. A dar voce ad Aida sarà il soprano coreano Sae Kyung Rim mentre ad interpretare Radames è chiamato il tenore belga Mickael Spadaccini.



Più di 37 aziende turistiche partecipano al progetto insieme alla collaborazione di 33 tra hotel e altre strutture. Gli alberghi di Luxor, i cui prezzi sono aumentati di cinque volte dopo l'annuncio dello spettacolo, registrano già il tutto esaurito. (ANSAmed).