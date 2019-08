Cinema: Tunisia, premiato 'Sadok' dell'italiana Ottier

TUNISI - Il cortometraggio "Sadok" (Sincero), dell'italiana Geraldine Ottier ha vinto il "Falco d'Oro" alla 34ma edizione del Festival internazionale del film amatoriale - Fifak 2019 di Kelibia. Un riconoscimento che arriva poco tempo dopo l'importante premio "Reducing inequalities" ricevuto recentemente dall'Onu, per una pellicola che tratta in un modo del tutto particolare il tena della violenza contro le donne. Sadok, un pittore, artista di strada, vede dalle finestre aperte di una casa la quotidianità di una donna sola che nasconde all'esterno le violenze subite dal marito e decide di aiutarla: nell'unico modo che conosce per comunicare, ossia attraverso i suoi dipinti. Il cast vede tra i protagonisti il tunisino, residente in Italia, Ahmed Hafiene, noto in particolare per il ruolo di Hassan ne "La giusta distanza" di Carlo Mazzacurati, ed in altri lungometraggi italiani, Margherita Mannino e Igor Mattei. (ANSAmed)