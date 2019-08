Hergla,capitale cinema d'animazione tunisino dal 19 al 22/8 Omaggio a cinema animazione siciliano

(ANSAmed) - TUNISI, 14 AGO - L'Association Ciné-Sud Patrimoine, con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, del ministero tunisino della Cultura e di TV5 MONDE, organizza dal 19 al 22 agosto 2019, la XIV edizione degli "Incontri cinematografici di Hergla", manifestazione, che vuol dare spazio ai progetti e alle esperienze cinematografiche più autentiche e sincere dell'Africa e del Med.



Focus di questa edizione è il cinema di animazione tunisino e la sua evoluzione a partire dagli anni 60, con il pioniere Mongi Sancho, per arrivare fino ai nostri giorni con "Briska", ultima opera della giovane regista Nadia Rais, tra le più importanti della nuova generazione, premiata all'ultimo Fespaco.



Hergla sarà dunque per 4 giorni la capitale del cinema di animazione tunisino e proporrà al pubblico un cartellone di 50 film, due pomeriggi di incontri sullo stato attuale le prospettive del settore in Tunisia, con la partecipazione di registi, critici e universitari, e diversi laboratori di formazione tenuti dall'esperta in educazione all'immagine, Francesca Veneziano, per far scoprire ai bambini il mondo magico della 7ma arte.



Una finestra sul cinema d'animazione siciliano sarà assicurata nella serata conclusiva del 22 con un programma dedicato di 7 film, concepito con la collaborazione della Filmoteca Regionale Siciliana e il Festival internazionale del cinema d'animazione Animaphix di Bagheria, che comprende anche la proiezione del raro "Pisicchio e Milisenda" di Ugo Saitta, cortometraggio in bianco e nero del 1938 di 11 minuti. E' annunciata per la serata finale anche la presenza di Claudia Cardinale, attrice molto amata in Tunisia. (ANSAmed).