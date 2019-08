Progetto Mediterranea diventa associazione, progetti per il futuro

ROMA - "Mediterranea", il vettore a vela di Progetto Mediterranea naviga ormai in acque italiane dopo oltre 17.000 miglia e 20 Paesi mediterranei toccati. Dopo quasi sei anni di periplo del Mediterraneo, Mar Nero e Atlantico, l'imbarcazione a vela della spedizione nautica, culturale e scientifica italiana salpata nel 2013 che gode di numerosi patrocini istituzionali prosegue il suo viaggio di conoscenza, dialogo e ascolto del Mediterraneo, con prua su Genova dove concluderà il suo viaggio il prossimo 12 ottobre.



Progetto Mediterranea, tuttavia, non si fermerà. Ideato e voluto dallo scrittore e navigatore Simone Perotti, e fondato insieme a Francesca Piro, curatrice del salotto letterario La Linea d'Ombra, il Progetto si rafforza e si arricchisce di un nuovo pilastro: Filippo Mennuni, marinaio, organizzatore culturale, viaggiatore, già comandante dell'imbarcazione Adriatica per quindici anni. "Conosco Filippo da molti anni, sono onorato che sia entrato in Progetto Mediterranea - commenta Perotti - Grazie al suo enorme contributo di esperienza e a una identità molto forte di idee sul mare e sulla navigazione, possiamo proseguire e rilanciare i valori e gli obiettivi della nostra spedizione".



Intanto, proprio per consolidarsi come strumento aggregativo promotore di iniziative e progetti culturali, sociali e scientifici, "Progetto Mediterranea" si costituisce Associazione. Un incontro pubblico per presentare rotte, progetti e calendari dei prossimi anni è già allo studio per novembre 2019. "Abbiamo molte idee, una grande voglia di navigare e scoprire altro ancora del Mediterraneo - commenta Mennuni - Sentiamo la responsabilità di dare un contributo serio nel coinvolgere chi ama il mare.



Imbarcazione Mediterranea si trova ora tra le isole Eolie, dopo aver lasciato il porto di Palermo dove si è svolto programma culturale con la scrittrice palermitana Manuela Diliberto, autrice del romanzo storico "L'oscura allegrezza", in un incontro sul Mediterraneo in dialogo con Simone Perotti, e il musicista siciliano Roy Paci che in questi giorni è a bordo di Mediterranea.



Il 23 agosto a Lipari ci sarà un incontro pubblico di presentazione del Progetto Mediterranea. Ogni informazione su www.progettomediterranea.com. (ANSAmed).