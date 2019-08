Musica: tutto esaurito per l'Aida a Luxor, cresce l'attesa

IL CAIRO - Cresce l'attesa per la rappresentazione dell'Aida di Giuseppe Verdi nel tempio di Hatshepsut, a Luxor, in Egitto. I biglietti per lo spettacolo dei 26 e 28 ottobre sono tutti esauriti e si attendono 4mila spettatori da tutte le nazionalità, fa sapere Mohamed Osman, rappresentante dell'ufficio per la promozione del turismo a Luxor.



In dichiarazioni all'agenzia Mena, Osman ha confermato che i biglietti sono tutti esauriti. Questo dimostra "il forte desiderio dei turisti di prendere parte agli spettacoli internazionali in Egitto". "L'Aida a Luxor non rappresenta solo un evento unico in sé, ma darà una forte spinta al turismo e all'economia in Egitto", ha detto Osman. All'opera presenzieranno anche diversi vip internazionali.



L'Aida andrà in scena nella spianata antistante il Tempio funerario della regina egizia Hatshepsut, quello connotato dalla triplice fitta serie di pilastri sovrastati dalle spettacolari rocce verticali di Deir el-Bahari, sulla riva occidentale del Nilo, vicino alla Valle dei Re. Lo spettacolo, messo in scena dal regista tedesco Micheal Sturm, sarà eseguito da un'orchestra di 80 musicisti della Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra di Leopoli, in Ucraina, diretta da Oksana Lyniv, la prima donna a capo dell'orchestra del teatro opera di Graz, in Austria.

A dar voce ad Aida sarà il soprano coreano Sae Kyung Rim mentre ad interpretare Radames è chiamato il tenore belga Mickael Spadaccini.



La genesi dell'opera sul tragico amore della schiava etiope Aida per il condottiero egizio Radames è legata a Ismail Pascia', il Chedivé d'Egitto, che voleva commissionare a Verdi un inno per celebrare l'apertura del Canale di Suez. Il compositore di Roncole di Busseto rifiutò dicendo che non scriveva musica d'occasione, ma poi compose l'Aida per l'inaugurazione del nuovo teatro del Cairo con la prima nel dicembre 1871.