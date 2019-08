Musica: Paxos 'invasa' da musica reggae da Europa e Africa Tre giorni di concerti e dibattiti per messaggio pace e libertà

(ANSAmed) - NAPOLI, 22 AGO - L'isola greca di Paxos si trasformerà per tre giorni nella capitale della musica reggae internazionale con il Paxos Reggae Festival, in scena dal 29 al 31 agosto. Il festival invaderà le spiagge di sabbia bianca con cineforum, dibattiti e buona musica suonata da artisti africani, italiani, greci per un ricco cartellone di concerti in riva al mare nella baia di Lakka. "Il concetto di trinità ha un significato centrale nella coscienza di Reggae e Rastafari - spiegano gli organizzatori del festival - ed è uno sforzo congiunto per riunire artisti dall'Italia, dal continente africano e dalla Grecia, con voglia di condividere musica, pace, libertà, in modo da sentire la Terra come un unico continente e paese da amare per ciascuno di noi". Musicisti africani e della diaspora africana che portano una ricca e unica tradizione musicale, culturale e spirituale in tutto il mondo, in un cartellone che li mette insieme a nomi noti del reggae europeo, italiani e greci: dall'italo-senegalese Awa Fall, agli Innacantina, Mr Joint Selecta e Sealow. Dal continente africano tra i vari artisti in arrivo in Grecia, i ghanesi Xali Hali e Koblavi Dogah, il percussionista-ballerino che punta a preservare la musica e la danza tradizionale anche insegnando. Ma musicisti arriveranno anche da Uganda, Gambia, Zimbabwe. In cartellone per la Grecia, Mamaletta, Triggafinga e il collettivo 4DubVibes, di Larissa, nella Grecia centrale.



Dall'isola a sud di Corfu il festival, informano gli organizzatori, punta a diffondere un messaggio positivo di unità, solidarietà e rispetto. Insieme all'associazione Plastic Free Paxos, la rassegna sarà plastic free offrendo contenitori grandi dai quali attingere con i bicchieri del festival, uno ciascuno e senza cannucce, che saranno distribuiti su cauzione così da dare loro valore. In programma anche appuntamenti collettivi di monitoraggio e pulizia della spiaggia e un dibattito/workshop sulle problematiche ambientali e in particolare della plastica.(ANSAmed).