Algeria: calca a cancello stadio per concerto, 5 morti Ad Algeri, i feriti sono 21

(ANSAmed) - ROMA, 23 AGO - Almeno cinque persone sono morte la notte scorsa in Algeria durante un concerto del rapper Abderraouf Derradji, meglio noto con il nome di Soolking, ad Algeri: secondo quanto riporta la Bbc, le vittime sono state travolte dalla folla che si era accalcata davanti a uno dei cancelli dello stadio che ospitava il cantante. Altre 21 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, hanno reso noto fonti mediche ai media locali. Secondo il sito di notizie TSA le vittime sono tre ragazzi e due ragazze.



Nonostante la tragedia il concerto si è tenuto ed è stato trasmesso in diretta tv. Derradji non ha ancora commentato l'episodio.(ANSAmed).