Al 'Cinéma au Musée' di Sousse tornano i classici restaurati

TUNISI - Si terrà dal 29 agosto al 1 settembre la quinta edizione di 'Cinéma au Musée', il festival cinematografico-culturale sulla spianata del museo archeologico di Sousse, che si propone di far rivivere agli amanti del cinema la magia della pellicola con la proiezione di classici tornati a nuova vita grazie alle più recenti tecniche di restauro. Lo organizza l'Association Ciné-Sud Patrimoine, con il sostegno dell'Istituto italiano di cultura di Tunisi, del ministero tunisino della Cultura e di TV5 MONDE. In programma molti film restaurati, una sezione dedicata "Images retrouvées de la Tunisie" e una mostra "Il était une fois l'image argentique", alla Galerie d'art Elbirou, con oggetti provenienti dalla collezione privata del regista e direttore artistico del festival, Mohamed Challouf.



Ospite d'onore alla serata d'apertura il musicista Marcel Khalife, accompagnato da Souraya Baghdadi, in occasione dell'omaggio al grande regista libanese Maroun Baghdadi, con la proiezione del suo corto "Ajmal oumahat" (la più bella delle madri) e di "Koulouna lil wattman" (tutti per la patria), le cui colonne sonore sono state composte da Marcel Khalife, all'inizio della sua carriera.



Claudia Cardinale, "la più bella italiana di Tunisi" presenterà invece la sera del 30 agosto la versione restaurata di "C'era una volta il west" di Sergio Leone, con le musiche di Ennio Morricone.



Il regista marocchino Souheil Ben Barka sarà presente il 31 agosto per lanciare in prima mondiale la versione restaurata di "Amok!", co-produzione Marocco-Senegal-Guinea degli anni Ottanta con Miriam Makeba. Omaggio il primo settembre al regista palestinese Michel Khleifi, con la proiezione del suo film restaurato "Le conte des trois diamants". Sempre il primo settembre omaggio al pioniere del cinema nigeriano Moustapha Alassane con la proiezione del film restaurato "Le retour d'un aventurier", un western africano.