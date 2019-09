In mostra per la prima volta il sarcofago di Tausert a Luxor

IL CAIRO - Scoperta due decenni fa a King's Bay, a Luxor, la bara della regina Tausert viene esposta al pubblico per la prima volta dopo 20 anni di lavori di restauro. Ad inaugurare l'esposizione nel museo di Luxor è stato il ministro delle Antichità, Khaled El-Enany.

Il sarcofago, lungo 280 metri, largo 120 e dal peso di 6 tonnellate, è di granito rosso, decorato con disegni dei quattro figli di Horus - che sono un gruppo di divinità dell'antica religione egiziana - insieme a preghiere per il defunto inscritte nella bara. Tausert fu l'ultima regina della 19esima dinastia di cui fu l'ultimo esponente. A scoprire il sarcofago fu l'egittologo tedesco Alten Molar: si trovava dentro la tomba di King Bay. Fu poi riutilizzato dal figlio del re Ramses III, il principe Mentuherkhepeshef.



La XIX dinastia egizia è classificata come la seconda dinastia del periodo del Nuovo Regno egiziano antico, che dura dal 1292 a.C. al 1189 a.C. La XIX dinastia e la XX dinastia costituiscono inoltre insieme un'era conosciuta come il periodo Ramesside. Questa dinastia fu fondata da Visir Ramses I, che il faraone Horemheb scelse come suo successore al trono.