Fondazione Carical premia attivista turca Pinar Slek Scrittrice e sociologa turca, lavora per i diritti umani

(ANSAmed) - NAPOLI, 7 OTT - E' andato al Pinar Selek, sociologa, scrittrice, e attivista per la difesa dei diritti umani il Premio per la Cultura Mediterranea istituito e promosso dalla Fondazione Carical. Il premio è stato assegnato nei giorni scorsi a Cosenza e punta a riflettere sui valori di accoglienza, di dialogo e di integrazione tra le diverse culture che si affacciano sul Mare Nostrum. L'intellettuale turca premiata è conosciuta a livello internazionale per il suo impegno in difesa dei diritti umani, in particolare quelli delle donne e dei bambini soprattutto in Turchia. Con coraggio, sottolineano gli organizzatori del premio, si è dedicata a ricerche sulle ragioni storiche che spingono le popolazioni curde a chiedere l'indipendenza. Questa attenzione le è costata persecuzioni giudiziarie, con accuse di terrorismo e sentenze di condanna sempre poi annullate. La Corte Europea per i Diritti Umani le ha attribuito un ruolo per la difesa dei diritti degli emarginati, oppressi e perseguitati ingiustamente. Coordinatrice e cofondatrice della Rivista Amargi, divenuta poi centro di attivismo per la tutela delle donne e della cultura femminile in Turchia, ha collaborato con l'URMIS (Unité de Recherche Migrations et Societé), con indagini sui movimenti di frontiera tra Italia e Francia che coinvolgevano traffici e spostamenti di donne migranti. Oggi vive in Francia e insegna all'Università di Nizza. Nel 2018, per Fandango ha pubblicato "La casa sul Bosforo", in cui la protagonista lotta per la libertà e la giustizia.



Gli altri premi sono andati a Peter Frankopan, Storico dell'Università di Oxford; Lucia Goracci, giornalista e documentarista Rai; Sonia Serazzi, autrice del romanzo "Il cielo comincia dal basso"; Juan José María Micó, poeta, filologo e traduttore iberico; Emanuela Canepa, autrice di "L'animale femmina"; Francesca Algieri, che fa parte del team dei ricercatori di Immunologia delle mucose e Microbiologia dell'Istituto Humanitas di Milano. (ANSAmed).