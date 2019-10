Cinema: sindaco Palermo presidente Cinemed Montpellier Leoluca Orlanda subentra a ex ministro francese Filippetti

(ANSAmed) - PALERMO, 14 OTT - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando è il nuovo presidente di Cinemed, il festival del cinema mediterraneo di Montpellier in Francia. Lo ha rivelato lo stesso Orlando, che succede all'ex ministro della Cultura Aurelie Filippetti, ieri nel corso della premiazione con l'Efebo d'oro alla carriera al regista tedesco di origini turche Fatih Akin. Il 41simo Cinemed si svolgerà nella città francese dal 18 al 26 ottobre. Sul sito del Cinemed è previsto un incontro col nuovo presidente, che sarà presentato dal sindaco della città Philippe Saurel, che viene così definito: "Membro del Parlamento italiano più volte, poi europeo, viene eletto sindaco della città di Palermo (gemellato con Montpellier dal 2016) per la terza volta dal 2012. È noto per il suo impegno contro l'influenza della mafia siciliana, Cosa Nostra e il suo impegno nei confronti dei migranti. Rifiuta in tal senso di applicare a Palermo le disposizioni relative ai migranti del decreto 'sicurezza e immigrazione' del ministro degli Interni, Matteo Salvini".(ANSAmed).