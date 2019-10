Verso gemellaggio tra il Colosseo ed El Jem in Tunisia Progetto archeologico tra il simbolo di Roma e l'anfiteatro

(ANSAmed) - TUNISI, 18 OTT - Un accordo di collaborazione per un progetto di gemellaggio tra l'anfiteatro di El Jem e il Colosseo di Roma, è stato firmato a Tunisi tra l'Istituto nazionale del Patrimonio tunisino (Inp), l'Agenzia per la valorizzazione del patrimonio e la promozione culturale e il Parco Archeologico del Colosseo.



L'iniziativa fa seguito all'incontro tra il presidente della Repubblica ad interim della Tunisia, Mohamed Ennaceur, e il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, insieme al ministro degli Affari culturali Mohamed Zine el Abidine, al palazzo di Cartagine, riferisce una nota della presidenza tunisina precisando che l'incontro si è concentrato sulla cooperazione culturale Italia-Tunisia e sulla partecipazione della Tunisia alla mostra 'Cartagho, il Mito Immortale', al Colosseo.



Ennaceur ha affermato che è necessario rafforzare la cooperazione culturale internazionale e ha salutato il contributo dell'Italia al miglioramento dei monumenti storici in Tunisia. Il presidente ha anche sottolineato l'importanza di attingere all'eredità del patrimonio tunisino, come pilastro dello sviluppo economico e fondamento del turismo culturale.



(ANSAmed).