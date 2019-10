Italia-Bosnia: il 30/10 a Sarajevo la Fiera 'Study EXPO' Evento orientamento università, ci saranno anche atenei italiani

(ANSAmed) - SARAJEVO, 21 OTT - L'Ambasciata d'Italia a Sarajevo ha annunciato che il 30 ottobre prossimo si svolgerà a Sarajevo la Fiera 'Study EXPO', evento di orientamento universitario organizzato da Via Academica, associazione con sede a Belgrado che assiste gli studenti dei Paesi Balcanici intenzionati ad intraprendere un percorso di studio all'estero indirizzandoli verso la scelta più compatibile con i loro interessi. L'iniziativa, si legge in un comunicato, arriva a Sarajevo in chiusura di un tour internazionale attraverso le principali città della Regione e si terrà all'Hotel Europa dalle ore 15:00 alle ore 20:00 con la partecipazione dei rappresentanti di università da ogni parte del mondo. Per l'Italia, saranno presenti l'Università Cattolica di Milano, la Libera Università di Lingue e Comunicazione (Iulm) di Milano, la Cà Foscari di Venezia, l'Università di Pavia e la Sapienza di Roma. Gli studenti avranno quindi l'opportunità di parlare direttamente con i delegati degli atenei e conoscerne i programmi di studio dai corsi di Laurea triennale fino ai Dottorati di ricerca.



L'Ambasciata sarà presente con un proprio stand per presentare le borse di studio offerte su base annuale dal governo italiano ai migliori studenti internazionali. La partecipazione è libera, è anche possibile registrarsi sul sito di Via Academica, 'www.viacademica.com'. "Tutti gli studenti sono invitati ad intervenire a un'importante occasione di scambio per conoscere come svolgere parte del proprio percorso di formazione all'estero", conclude la nota.(ANSAmed).