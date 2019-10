Cultura: Tfanen-Creative Tunisia lancia nuovo fondo Per sostenere organizzazioni culturali locali

(ANSAmed) - TUNISI, 25 OTT - Tfanen-Creative Tunisia, progetto a supporto del settore culturale finanziato dall'Unione europea, ha lanciato un nuovo fondo chiamato "Structuring Support Fund", per assegnare contributi a organizzazioni culturali consolidate, con l'obiettivo di sostenere il loro ruolo guida nella strutturazione del settore culturale tunisino. Le sovvenzioni variano tra 50.000 e 100.000 euro, si legge in una nota di Tfanen-Tunisia Creative.



Il Fondo di sostegno strutturale è destinato a sostenere le grandi organizzazioni che attuano un piano di sviluppo strategico nel settore culturale. Le organizzazioni che beneficeranno di questo fondo sono state selezionate da giurie di esperti nazionali e internazionali, in particolare rappresentanti del progetto Tfanen e membri della rete Eunic (Rete europea degli Istituti nazionali di cultura), nonché rappresentanti del Goethe Institute, dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, dell'Istituto Francese di Tunisia, del British Council e dell'Aecid. 7 le organizzazioni selezionate: "L'Art Rue" per la categoria "Grandi associazioni" - "Collectif Créatif" per la categoria "Piccole Associazioni" - "Cinéfils", "Arts Distribution Le Rio" e "Théâtre El Hamra" per la categoria "Grandi imprese" - Il Morbiket e le organizzazioni del Centro internazionale per le arti contemporanee di Kasserine per la categoria "Piccole imprese".



Tfanen assisterà queste organizzazioni culturali negli aspetti finanziari e strutturali.



Tfanen-Creative Tunisia è un progetto a supporto del settore culturale lanciato a giugno 2016 e finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma di supporto al settore culturale in Tunisia (Pact) del ministero tunisino degli Affari culturali.



Il progetto è una collaborazione con la rete Eunic (National Cultural Institutes of the European Union), implementata dal British Council, mirante a promuovere la diversità culturale tunisina e l'accesso alla cultura, a livello locale, nazionale e internazionale, sostenere la libertà di espressione e creazione, in particolare delle giovani generazioni, e incoraggiare la professionalizzazione delle professioni culturali. (ANSAmed)