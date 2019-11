Settimana Cucina: intesa per promozione chef palestinesi Lo annuncia il Consolato italiano a Gerusalemme

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 21 NOV - La 'Bethlehem University Tourism Institute' e la 'Italian Chef Academy' hanno firmato un'intesa di collaborazione che "offrirà a giovani aspiranti chef palestinesi la possibilità di approfondire la propria conoscenza della cultura del gusto e, in senso più ampio, del 'Vivere all'Italiana'". Lo ha fatto sapere il Consolato generale italiano di Gerusalemme ricordando che l'Università di Betlemme è da tempo uno dei partner della Settimana della Cucina Italiana nel mondo. "Anche quest'anno, l'Università - ha sottolineato - ospiterà uno chef italiano, che insegnerà agli studenti i segreti della pasta fatta in casa e della cucina salutare". L'iniziativa fa parte di quelle promosse dal Consolato in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e che quest'anno ha visto una fruttuosa partnership con Aics, l'Ice di Amman, la Società 'Dante Alighieri'-Comitati di Ramallah e Betlemme, la Chiesa Melkita di Ramallah e l'Arab Women Union Society di Nablus.(ANSAmed).