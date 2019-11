La Tunisia eletta nel Comitato esecutivo dell'Unesco

TUNISI - La Tunisia è stata eletta nel Comitato esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) per il periodo 2020-2024, secondo i risultati del voto della 40esima sessione della Conferenza generale dell'Unesco in corso a Parigi dal 12 al 27 novembre. La Tunisia sarà nel Comitato esecutivo dell'Unesco, insieme ad altri due paesi arabi, gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, selezionati nel gruppo V, Algeria (100 voti), Arabia Saudita (113 voti), Emirati Arabi Uniti (107 voti), Qatar (93 voti) e Tunisia (103 voti). La delegazione tunisina a Parigi è guidata dal ministro degli Affari culturali Mohamed Zine El Labidine. Insieme a Ghazi Ghrairi, ambasciatore permanente della Tunisia presso l'Unesco, sta attualmente partecipando ai lavori della Conferenza generale dell'Unesco e al Forum dei ministri della Cultura dell'Unesco presso la sede dell'organizzazione nella capitale francese.