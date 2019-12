Archeologia: conferenza Unesco su futuro patrimonio Turchia Presso università di Koc di Istanbul

(ANSAmed) - ROMA, 4 DIC - Si apre domani in Turchia, presso l'Università Koc di Istanbul, la conferenza Unesco sul patrimonio archeologico locale e il suo avvenire.



La Turchia è infatti un Paese ricco di millenni di storia e di reperti e siti archeologici come Hattousa, la capitale ittita, Troia e ancora Efeso ed impegnata nella gestione di questi luoghi, nei processi di ricerca, conservazione e sviluppo.



L'iniziativa sarà l'occasione per l'Europa e gli Usa per rafforzare ed espandere la cooperazione con la Turchia nel campo dell'archeologia per stabilire un rete internazionale di esperti del patrimonio archeologico dedicati alla condivisione di esperienze per la gestione dei siti Patrimonio dell'Umanità.



