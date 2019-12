La musica Gnaoua entra nella lista patrimoni Unesco Settima arte per il Marocco che dedica un festival a Essaouira

(ANSAmed) - RABAT, 13 DIC - La musica Gnaoua è stata dichiarata patrimonio dell'umanità. Il comitato Unesco, che presiede alla salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, ha deciso di inserire in lista questa particolare espressione artistica nel corso della 14ma sessione annuale che si tiene in Colombia, fino al 14 dicembre. "Una grande vittoria per il Marocco oltre che per l'arte gnaoua", ha dichiarato Neila Tazi, produttrice del festival che ogni anno raduna a Essaouira i maestri del genere.



La musica Gnaoua, una sorta di blues suonato dagli schiavi che dopo aver attraversato il deserto, venivano imbarcati dai porti del Marocco e in particolare da quello di Essaouira, è la settima arte che si aggiunge ai patrimoni immateriali Unesco, dopo la piazza Jamaa El Fna, il Moussem di Tan-tan, la falconeria, la dieta mediterranea, il festival delle ciliegie di Sefrou, la lavorazione dell'argan e la Taskiwin, la danza marziale dell'alto Atlante.



La lista Unesco conta in tutto 429 voci. (ANSAmed)