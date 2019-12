Festival Oasi di Tozeur, quintessenza cultura del deserto

TUNISI - Tutto pronto a Tozeur per uno degli appuntamenti tradizionali dedicati agli amanti del fascino del deserto con la 41ma edizione del Festival Internazionale delle Oasi di Tozeur, la più grande manifestazione culturale e turistica del sud tunisino, in programma dal 25 al 28 dicembre prossimo.

Saranno quattro giorni all'insegna di corse equestri e su dromedari, di danza, musica, parate e varie espressioni artistiche in uno dei luoghi più suggestivi del Paese, circondati dalle Oasi e dal fascino incontaminato della regione del Djerid. Nato nel lontano 1938 con il nome di 'Festa della palma da dattero', il Festival si è poi evoluto nel corso degli anni, diventando oramai una finestra aperta sulla civiltà, la cultura, l'arte e la storia della regione del Djerid.

L'autenticità e la tradizione di questo festival permetteranno di mantenere e diffondere la conoscenza delle culture delle popolazioni nomadi del deserto sahariano, patrimonio imperdibile anche per tutto il resto del mondo. (ANSAmed).