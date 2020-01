Musica: il mandolinista Avi Avital in tournée in Italia Primo concerto il 27 a Bologna

(ANSAmed) - BOLOGNA, 24 GEN - Il mandolinista israeliano Avi Avital, uno dei più autorevoli interpreti di questo strumento, sarà in Italia nei prossimi giorni per una breve tournée che debutta il 27 gennaio all'Auditorium Manzoni di Bologna ospite del cartellone di Musica Insieme. Accompagnato dagli Archi di Santa Cecilia, formazione costituita dalle prime parti dell'orchestra romana guidata da Luigi Piovano, Avital eseguirà i Concerti RV 93 e RV 425 di Antonio Vivaldi, due brani composti appositamente per questo organico, e il Concerto Italiano di Bach trascritto per mandolino e archi da Antonio Piovano, il padre di Luigi. Nella seconda parte della serata Piovano proporrà le opere di due delle figure più importanti del Novecento italiano, Nino Rota e Ottorino Respighi. Del primo verrà eseguita la terza suite delle Antiche arie e danze per liuto, del secondo il Concerto per archi. Questo programma verrà replicato il 2 febbraio al Teatro Manzoni di Pistoia. Il 30 gennaio, invece, Avi Avital sarà ospite dei Concerti dell'Orchestra Rai di Torino dove eseguirà in prima assoluta il Concerto per mandolino e orchestra di Giovanni Sollima e il Concerto per mandolino e orchestra d'archi di Avner Dorman, due partiture che contribuiranno a mostrare il carisma esplosivo e lo straordinario virtuosismo di questo strumentista che ha portato all'attenzione delle più prestigiose istituzioni musicali le infinite possibilità espressive del suo strumento.



