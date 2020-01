Eau: mostra fotografica su addio a Gb e nascita Unione A Etihad Museum scatti di trattative diplomatiche storiche

(ANSAmed) - NAPOLI, 28 GEN - Le trattative diplomatiche che portarono all'indipendenza e alla nascita degli Emirati Arabi Uniti nel 1971 saranno ricordate con una mostra fotografica in programma dal 17 marzo al 12 dicembre all'Etihad Museum di Dubai. La mostra si intitolerà "Photographs in Dialogue UAE - 1971 - UK" e mostrerà un percorso fotografico dell'iter delle relazioni tra la Gran Bretagna e gli Emirati tra gli anni '60 e '70. Le fotografie ritraggono i leader politici dei due paesi intenti nelle trattative diplomatiche per chiudere la presenza politica della Gran Bretagna nell'area. Della mostra faranno parte anche scatti prestati dalla collezione della National Portrait Gallery di Londra e da alcuni collezionisti privati negli Eau, oltre a materiali di archivio. Tra le immagini spicca una foto della Regine Elisabetta II e una rara serie di scatti di Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, all'epoca capo dell'emirato di Dubai, scattate nel 1961. Il territorio degli odierni Eau è composto da sei stati che erano sotto il protettorato britannico. Gli inglesi nel 1968 decisero di chiudere l'epoca del protettorato, una decisione che portò, tre anni dopo all'unione dei sei Paesi negli Emirati Arabi Uniti.



(ANSAmed).