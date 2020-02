Lotteria benefica '1 Picasso per 100 euro', sorteggio 30/3 'Natura morta' è in esposizione a Parigi, valutato 1 mln di euro

(ANSAmed) - PARIGI, 5 FEB - "Un Picasso per 100 euro": è partita da alcuni giorni la vendita di biglietti per partecipare alla lotteria benefica internazionale che mette in palio un Picasso da 1 milione. L'iniziativa è organizzata per garantire l'accesso all'acqua a più di 200.000 persone in Africa finanziando un progetto dell'ONG CARE. Il sorteggio, previsto inizialmente per lunedì 6 gennaio, è slittato al 30 marzo in accordo con la Prefettura di Polizia di Parigi con l'obiettivo di raccogliere il massimo di fondi a favore di un progetto dell'ONG CARE, un'associazione no profit di solidarietà internazionale fondata nel 1945 e presente in 100 paesi al mondo. Il ricavato dalla lotteria verrà destinato ad un ambizioso progetto di accesso all'acqua e all'igiene per 200.000 persone in Camerun, Madagascar e nelle zone più povere del Marocco. Il progetto si svilupperà prevalentemente nelle scuole.



I biglietti - 200.000 in vendita a 100 euro ognuno - sono acquistabili online (sul sito www.1picasso100euros.com). In attesa dell'estrazione, il 30 marzo presso 'Christie's' di Parigi, il quadro, una "Natura morta" del 1921, olio su tela, valutato dagli esperti 1 milione di euro, rimarrà esposto al Museo Picasso della capitale francese. La lotteria, oggi alla sua seconda edizione, è stata ideata e organizzata da Péri Cochin, conduttrice e produttrice televisiva.(ANSAmed).