Raffaello ritrattista, a Tunisi i più celebri ritratti in Hd Alla galleria Macam della Cité de la Culture dal 28/2 al 28/3

(ANSAmed) - TUNISI, 21 FEB - La magnificenza del Rinascimento italiano incontra l'innovazione tecnologica. In occasione del quinto centenario della morte di Raffaello il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Rai promuovono un progetto che consente di poter ammirare in un unico luogo le riproduzioni in altissima definizione e a grandezza naturale del genio di Raffaello. Tunisi ed in particolare la nuova galleria Macam del Musée National d'Art Moderne et Contemporain de la Cité de la Culture, ospiterà dal 28 febbraio al 28 marzo prossimo l'esposizione "Raffaello ritrattista", prima tappa di una mostra itinerante che farà in seguito il giro del mondo. Questa iniziativa fa parte del progetto "Opera Omnia", voluto dal Maeci e dalla Rai, e nasce dalla consapevolezza che l'intero patrimonio artistico di Leonardo, Raffaello, Caravaggio e altri maestri della pittura, è disperso nel mondo in svariati musei, chiese e collezioni private e ciò rende di fatto impossibile la realizzazione di grandi mostre monografiche. Con "Opera Omnia" invece le mostre possono collocare in unico spazio espositivo l'opera pittorica di un autore, attraverso riproduzioni fedeli alle opere originali e in altissima definizione. L'iniziativa a Tunisi rappresenta inoltre una nuova occasione di collaborazione tra l'Ambasciata d'Italia, l'Istituto Italiano di Cultura e la Città della Cultura, in questo caso con il Musée National d'Art Moderne et Contemporain. La collaborazione con il prof. Antonio Paolucci, uno dei massimi esperti di arte in Italia e nel mondo e curatore della mostra, certifica il rigore scientifico che è alla base del progetto, che ha l'obiettivo di creare un'esperienza di contatto con il patrimonio culturale italiano attraverso la visualizzazione di riproduzioni di altissimo livello e in scala reale di capolavori italiani sparsi nei musei di tutto il mondo. "Raffaello ritrattista" a Tunisi offre un'opportunità unica di vedere e ammirare in un unico luogo 14 riproduzioni digitali a grandezza naturale dei dipinti originali di Raffaello. Le riproduzioni realizzate in alta definizione e a grandezza naturale sono anche retroilluminate e poste sul di una speciale struttura che consente di poterle ammirare in maniera ottimale da ogni angolazione. Grazie all'uso di fotografie professionali a colori degli archivi Rai e alle più innovative tecniche, i dipinti riprodotti possiedono tutti i dettagli e e le sfumature dei lavori originali conservando luci e colori inalterati. Uno speciale cubo multimediale inoltre consentirà al pubblico di scoprire in modo innovativo il genio di Urbino.



(ANSAmed)