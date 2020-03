Scavi Ercolano: nuova luce alla Casa dei Cervi

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAR - Continuano gli interventi di manutenzione al Parco archeologico di Ercolano volti a restituire al pubblico domus esiti nel loro splendore. Dopo lunghe operazioni di restauro, è tornata visibile la facciata della Casa dei Cervi ed è stato restituito il percorso originale che collega la terrazza di Marco Nonio Balbo al centro urbano dell'antica Herculaneum. Ad operare in situ, lo staff tecnico e scientifico del Parco che in collaborazione con l'Herculaneum Conservation Project un intervento di manutenzione straordinaria sugli intonaci risalenti al periodo della direzione di Amedeo Maiuri esu quelli più antichi dell'età romana, molto vetusti in procinto di staccarsi e finire al suolo. ''Nella Casa dei Cervi è stata compiuta una manutenzione straordinaria su tutti gli intonaci ed è stata smontata la pensilina obliqua che era stata posizionata per evitare che gli intonaci potessero cadere e costituire pericolo per i visitatori'' spiega il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano. (ANSAmed).