Istituto cultura Belgrado lancia 'leggiamo Dante sui social'

ROMA - In occasione del #Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, in programma il 25 marzo prossimo, l'Istituto italiano di cultura di Belgrado ha organizzato una lettura di terzine dantesche promossa sulle sue piattaforme social (Facebook, Instagram e Twitter). L'invito è a registrare un video mentre si leggono i versi della "Divina Commedia" (tra 3 e 5 terzine) in italiano o in serbo per poi condividerlo in rete entro le 20 di oggi, utilizzando l'hashtag #Dantedì con la menzione della pagina ufficiale dell'Istituto di Cultura @iicbelgrado. Verranno condivisi solo i video dei partecipanti maggiorenni.

Il 25 marzo l'Istituto pubblicherà sulle sue piattaforme social un video con tutte le letture condivise.