Fumetto su Pompei protagonista in campagna covid19 Mibact Oggi online storia di Bianca Bagnarelli su parco archeologico

(ANSAmed) - Napoli, 8 apr - È il Parco Archeologico di Pompei il protagonista della storia a fumetti oggi gratuitamente online per la campagna #ioleggoacasa del Mibact che nell'emergenza covid19 ogni settimana mette gratuitamente a disposizione per la lettura online una parte dei 51 albi dedicati ai musei e ai parchi archeologici del Paese e illustrati da alcuni dei migliori fumettisti italiani.



Il fumetto su Pompei è firmato da Bianca Bagnarelli e si intitola "Vulcanalia", un viaggio tra la Pompei antica e quella contemporanea attraverso gli occhi di una bambina dei tempi d'oggi. Nel fumetto la bimba si allontana da mamma e papà e li perde di vista. Dove saranno finiti? La voce dell'audioguida non l'aiuta. Sembra così viva, l'antica città di Pompei, e piena di gente. Le case, le strade, le donne a passeggio, gli schiavi che puliscono i cortili delle ville. E quel ragazzino della sua età che incide disegni sui muri. Sarà un sogno? Lei lo sa, tutto questo non è reale. Eppure con lui si può parlare: è timido e gentile, la porta a vedere i falò dove si celebrano i riti della festa. Lontano, brontola il vulcano… L'iniziativa offre a tutti, grandi e piccoli, la possibilità di leggere gratuitamente online i fumetti e invita gli italiani a trascorrere il tempo al grido di #ioleggoacasa, campagna nata nell'ambito del più ampio battage #iorestoacasa, un modo divertente di avvicinarsi al patrimonio culturale nazionale con linguaggi differenti, più affini alle sensibilità di bambini e ragazzi. I fumetti sono normalmente distribuiti nei singoli musei coinvolti nel progetto, offerti gratuitamente ai ragazzi che partecipano alle attività educative, alle visite guidate e ai laboratori museali. La collana conta 51 albi ambientati nei musei italiani e, per regalare ai ragazzi ogni giorno un viaggio diverso, in questo momento di grande difficoltà, il MiBACT grazie a Coconino Press Fandango e ai suoi autori rende disponibili online tutti i fumetti a rotazione. Il fumetto su Pompei è disponibile gratuitamente fino alle 11.30 di domani al link issuu.com/coconinopress.