Farnesina celebra Rodari e la sua 'inarrivabile fantasia' 'Grazie al maestro e agli insegnanti che svolgono loro lavoro'

(ANSAmed) - ROMA, 14 APR - La Farnesina ricorda, a 40 anni dalla scomparsa, Gianni Rodari, 'scrittore, giornalista, poeta di inarrivabile fantasia'. Sui suoi social (Instagram, Twitter, Facebook) il ministero degli Affari Esteri ha reso omaggio 'all'unico italiano vincitore del Premio Hans Christian Andersen, che ha incantato con i suoi versi innumerevoli generazioni di bambini in tutto il mondo'. 'Ma soprattutto - sottolinea la Farnesina - ricordiamo un maestro: e insieme a lui tutti gli insegnanti, che con inventiva e spirito di sacrificio stanno continuando a svolgere il loro lavoro. Grazie'. E per celebrare Rodari la Farnesina pubblica una delle sue filastrocche più famose e potremmo dire più attuali, la 'Filastrocca della speranza': 'S'io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere sai cosa? La speranza. 'Speranza a buon mercato!' Per un soldo ne darei ad un solo cliente quanto basti per sei. E alla povera gente che non ha da campare darei tutta la mia speranza senza farla pagare'.(ANSAmed).