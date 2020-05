Libri: 'Sognando Rania', in cerca dell'intervista della vita Lucia Pozzi, un romanzo di crescita tra Roma e Amman

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAG - Sara è una ragazza poco più che ventenne, che vive a Roma (nel quartiere San Lorenzo) e che vorrebbe dare una svolta alla propria vita. Lavora presso un vecchio libraio napoletano, nel centro della città, e scrive trafiletti quando capita per arrotondare. Ma sente che quella non potrà e non dovrà essere la propria vita per sempre. Così si pone un obiettivo apparentemente irraggiungibile: intervistare la regina Rania di Giordania per una rivista importante.



Inizia così "Sognando Rania" (Golem Edizioni, pp. 188, 16 euro) il primo romanzo della giornalista Lucia Pozzi. Una serie di tentativi e di strane coincidenze porteranno Sara sulla strada che la condurrà alla Casa Reale, ma le incertezze, le paure e le interminabili attese infarciranno mesi passati tra Roma e Amman, che le donerà anche la gioia di un amore tanto passionale quanto indefinito.



Lo splendore e il fascino di queste due città, nascosto anche nelle loro zone più popolari e periferiche, fa da cornice alla storia di una giovane donna con una vita assolutamente comune, con i dubbi e le esigenze della sua età, nei quali ci si può facilmente immedesimare. E alimenta un Sogno, che diventa il sale della sua vita e la porta a seguire un percorso che si costruisce giorno dopo giorno, con tenacia ma anche, perché no, con un pizzico di fortuna. Lucia Pozzi è redattore capo del quotidiano "Il Messaggero" dal 2000, dopo aver lavorato per numerose testate giornalistiche (tra le quali il "Corriere della Sera" e "ItaliaOggi").



Nel 2006 ha pubblicato per Mondadori un libro scritto con Giuliano Amato dal titolo: "Un altro mondo è possibile? Parole per capire e per cambiare". Tiene lezioni al Master in Economia e gestione della comunicazione e dei media della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e, in passato, anche all'Università degli Studi di Milano. (ANSAmed).