Tunisia: rimandati al 2021 Festival Cartagine e Hammamet

(ANSAmed) - TUNISI, 01 GIU - Verranno rimandati al 2021 i due festival estivi culturali più importanti della Tunisia, ovvero il Festival Internazionale di Cartagine e quello di Hammamet. Lo ha reso noto il ministero tunisino degli Affari culturali in una nota annunciando il graduale ritorno degli eventi culturali in due fasi. Dopo un incontro con i membri della commissione scientifica per il Covid-19, sono state decise diverse misure di sicurezza sanitarie nel quadro della ripresa delle attività culturali. Dal 14 giugno prossimo, gli spazi culturali al chiuso possono riprendere le loro attività a condizione che il numero delle persone presenti in sala non sia superiore a 30. Dal 15 luglio potranno riprendere gli spettacoli all'aperto, con massimo 1.000 persone, e rispetto delle misure sanitarie preventive quali distanziamento, obbligo di mascherine e distribuzione dei presenti in gruppi di massimo 30 persone. Il ministero precisa inoltre che la ripresa di queste attività seguirà un protocollo sanitario dettagliato e un rigoroso monitoraggio del rispetto delle norme igieniche. (ANSAmed)