Rassegna 'Fare cinema' celebra Alberto Sordi Masterclass in digitale su attore romano in tutto il mondo

(ANSAmed) - ROMA, 15 GIU - Il cinema italiano è anche Alberto Sordi e dunque la terza edizione di 'Fare cinema', la tradizionale rassegna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che promuove il cinema e l'industria cinematografica italiana nel mondo, si apre quest'anno con un'iniziativa dedicata ad Alberto Sordi, nel centenario della nascita dell'attore romano.



In una masterclass realizzata in esclusiva per "Fare Cinema", il critico cinematografico Gianni Canova racconta la vita e la carriera di Alberto Sordi. Un percorso attraverso personaggi indimenticabili, da "Un americano a Roma" a "Il Conte Max", che hanno fatto di Sordi uno degli attori italiani più celebri di tutti i tempi. La masterclass su Sordi, così come tutta la rassegna 'Fare cinema' 2020, realizzata in collaborazione con Rai, MIbact, Ice, Istituto Luce e Anica, sarà distribuita interamente in formato digitale in tutto il mondo su RaiPlay.



Fino al 21 giugno la rete delle Ambasciate e degli Istituti Italiani di cultura promuoverà un cartellone ricco di contenuti dedicati al cinema e all'industria cinematografica, sottotitolati in inglese, francese e spagnolo, videolezioni, film e cortometraggi.(ANSAmed). AU/ S0A QBXB