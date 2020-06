Magna Grecia Festival, a Taranto concerti al tramonto Dal pop al jazz, passando per classica da 8 luglio a 8 agosto

(ANSAmed) - TARANTO, 26 GIU - Coniugare il tramonto alla bellezza, al fascino dei suoni. Questa, in sintesi, la missione del Magna Grecia Festival 2020 che si presenta ai blocchi di partenza da mercoledì 8 luglio a sabato 8 agosto con un programma dal pop al jazz, passando per la musica tradizionale, e un programma cameristico.



La rassegna è organizzata dall'ICO Magna Grecia con il Comune di Taranto e partner istituzionali come la Regione Puglia e il Mibac. Questi gli spettacoli alla villa Peripato: l'8 luglio il cantautore Nino Buonocore proporrà brani del suo repertorio e di suoi colleghi in chiave jazz, accompagnato dall'Orchestra della Magna Grecia diretta da Gianluca Podio; il 15 luglio Nino Rota tribute con Stefano Pietrodarchi, bandoneon; Sara Intagliata, soprano; Antonio Mandrillo, tenore; Maurizio Lomartire, direttore; il 29 luglio omaggio a Lucio Dalla con Lorenzo Campani, voce; Renzo Rubino, voce e piano; Raffaele Casarano, sax; Giacomo Desiante, direttore. Ed ancora: il 5 agosto I love musical con Graziano Galatone, voce; Simona Galeandro, voce; Maurizio Lomartire, direttore; e l'8 agosto omaggio a Burt Bacarach, con Karima, voce; Domenico Riina direttore. Concerti cameristici si terranno infine nei lidi Yachting Club di San Vito, Lamarée di Lama, Molo Sant'Eligio di Taranto, con due spettacoli al giorno, il 4 (Happy birthday Beethoven), 12 (Le stagioni di Vivaldi), 19 (Note da oscar), 24 (Pizzica, che musica!), e 26 luglio (Astor Piazzolla). (ANSAmed).